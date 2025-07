Oltre a Wirtz, passato al Liverpool per una cifra che si aggira intorno ai 150 milioni di euro, anche l'allenatore campione di Spagna Xabi Alonso (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern Monaco) e l'ala Jeremie Frimpong (Liverpool) hanno lasciato il club. Così il nuovo allenatore spera e ritiene che non ci siano ulteriori addii. «Devo essere d'ispirazione, questo è chiaro. Devono credere che avremo di nuovo successo», ha affermato l'olandese in un'intervista al Kölner Stadt-Anzeiger e al Rheinische Post.

Le parole alla Bild

In Germania più che di offerte dall'Italia si parla di quelle ricevute dall'Arabia Saudita e dall'Inghilterra ma sul giocatore ten Hag ha detto: «Se temo che lasci il club? No e se dipendesse da me dovrebbe restare. Siamo qui in Brasile insieme solo da pochi giorni. Ho giocato contro di lui da allenatore del Manchester United quando era all'Arsenal. Certo, conosco molto bene il suo stile di gioco, avendolo sperimentato in molte competizioni internazionali: all'Arsenal, al Leverkusen e in Svizzera. Ma ci siamo appena conosciuti di persona e non vedo l'ora di lavorare con lui. Se gli ho detto che vorrei restasse? Sì! Granit dovrebbe restare».