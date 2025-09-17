Prima dell'arrivo di Manuel Akanji, l'Inter si era mossa anche per Oumar Solet. Il centrale classe 2000 dell'Udinese, infatti, piaceva molto ai nerazzurri che lo avevano già seguito quando giocava nel Salisburgo.
Inter, prima dell’arrivo di Akanji tentativo per Solet: il vero motivo del cambio di rotta…
Fabrizio Romano ha recentemente svelato interessanti retroscena sul difensore: "Su Solet si è parlato molto di diverse squadre, a me risulta che l'Inter si è fermata, dopo aver considerato la possibilità di un prestito e di aver ricevuto un no dall'Udinese. L'Inter si è fermata, aveva pensato all'operazione in prestito", ha svelato su YouTube.
Così i dirigenti nerazzurri negli ultimi giorni di mercato hanno deciso di affondare e chiudere per Akanji, che ha giocato dal 1' contro la Juventus e sarà titolare anche stasera in Champions League contro l'Ajax.
