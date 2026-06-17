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Inter, tante richieste per Di Maggio: il Mantova prova a bruciare la concorrenza

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Il centrocampista classe 2005 è rientrato alla base dopo una positiva stagione in Serie B con la maglia del Padova
Fabio Alampi Redattore 

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Tra i tanti giovani cresciuti nel settore giovanile dell'Inter che si sono messi in mostra nel corso dell'ultima stagione c'è Luca Di Maggio: il centrocampista classe 2005 è rientrato alla base dopo un'annata positiva in Serie B con la maglia del Padova, e le richieste per lui non mancano di certo.

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Getty Images

Secondo Sky Sport, sul giocatore è forte l'interesse del Mantova, che sta provando ad anticipare la concorrenza di numerosi club del campionato cadetto.

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