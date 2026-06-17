Il centrocampista classe 2005 è rientrato alla base dopo una positiva stagione in Serie B con la maglia del Padova

Tra i tanti giovani cresciuti nel settore giovanile dell'Inter che si sono messi in mostra nel corso dell'ultima stagione c'è Luca Di Maggio: il centrocampista classe 2005 è rientrato alla base dopo un'annata positiva in Serie B con la maglia del Padova, e le richieste per lui non mancano di certo.