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Inter, tante richieste per Di Maggio: il Mantova prova a bruciare la concorrenza
Il centrocampista classe 2005 è rientrato alla base dopo una positiva stagione in Serie B con la maglia del Padova
Tra i tanti giovani cresciuti nel settore giovanile dell'Inter che si sono messi in mostra nel corso dell'ultima stagione c'è Luca Di Maggio: il centrocampista classe 2005 è rientrato alla base dopo un'annata positiva in Serie B con la maglia del Padova, e le richieste per lui non mancano di certo.
Secondo Sky Sport, sul giocatore è forte l'interesse del Mantova, che sta provando ad anticipare la concorrenza di numerosi club del campionato cadetto.
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