Dopo tre stagioni Marcus Thuram potrebbe lasciare l'Inter. L'attaccante francese, arrivato a parametro zero nell'estate del 2023, ha brillato nella sua prima stagione in nerazzurro, nelle ultime due è stato protagonista di alti e bassi senza mai trovare la continuità avuta nell'anno della seconda stella. Come sottolinea Tuttosport, il futuro dell’attaccante francese a questo punto della sua avventura interista sembra tutto da scrivere.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Thuram, Ausilio ha sondato l’interesse di alcuni club di Premier. Attenzione anche…
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Thuram, Ausilio ha sondato l’interesse di alcuni club di Premier. Attenzione anche…
Nel suo viaggio a Londra, il ds nerazzurro ha registrato l'interesse di alcune squadre della Premier nei confronti del francese
"Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, negli scorsi giorni è stato a Londra per assistere a due partite di Champions, ma anche per iniziare a parlare di mercato. E per quanto Thuram non sia al momento un fronte caldissimo, durante la permanenza inglese il dirigente nerazzurro ha comunque sondato l’interesse di alcuni club di Premier per Marcus - sul quale sono attenti anche i radar dei club della Saudi Pro League araba".
(Tuttosport)
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