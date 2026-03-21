Dopo tre stagioni Marcus Thuram potrebbe lasciare l'Inter . L'attaccante francese, arrivato a parametro zero nell'estate del 2023, ha brillato nella sua prima stagione in nerazzurro, nelle ultime due è stato protagonista di alti e bassi senza mai trovare la continuità avuta nell'anno della seconda stella. Come sottolinea Tuttosport , il futuro dell’attaccante francese a questo punto della sua avventura interista sembra tutto da scrivere.

"Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, negli scorsi giorni è stato a Londra per assistere a due partite di Champions, ma anche per iniziare a parlare di mercato. E per quanto Thuram non sia al momento un fronte caldissimo, durante la permanenza inglese il dirigente nerazzurro ha comunque sondato l’interesse di alcuni club di Premier per Marcus - sul quale sono attenti anche i radar dei club della Saudi Pro League araba".