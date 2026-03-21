Fondamentale sarà anche finire al meglio la stagione con l’Inter, quindi senza altri infortuni e, possibilmente, conquistando lo scudetto

Marco Astori Redattore 21 marzo - 10:00

Riecco finalmente Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco rientrerà domani contro la Fiorentina, con la speranza che questo sia l'ultimo infortunio di questa stagione. E per il futuro? Lo scenario lo dipinge oggi il Corriere dello Sport: "Dopo la Fiorentina, Calha volerà in nazionale per inseguire il Mondiale con la Turchia, al pari dell’Italia. Ovvio che Chivu incroci le dita per non ricevere brutte notizie… La rassegna iridata è chiaramente uno degli obiettivi del numero 20 nerazzurro.

Ma fondamentale sarà anche finire al meglio la stagione con l’Inter, quindi senza altri infortuni e, possibilmente, conquistando lo scudetto e, magari, pure la Coppa Italia. Inizialmente, sembrava che Calhanoglu avesse svoltato rispetto all’annata passata, quando i guai fisici non gli avevano dato tregua. Invece, da dicembre in poi, si è dovuto fermare ben 3 volte. Da lì, qualcosa è cambiato nelle valutazioni di viale Liberazione.

L’idea, infatti, era quella di arrivare ad un accordo per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2027. E solo in caso di mancata intesa sarebbe stata presa in considerazione una cessione. Adesso, invece, dipenderà tutto da come si concluderà la stagione. Solo un Calhanoglu che dia garanzie di tenuta fisica e atletica, infatti, può avere un futuro in nerazzurro. Altrimenti verranno prese strade diverse".