Continuano, anzi si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile approdo di Alessandro Bastoni al Barcellona nella prossima stagione

Marco Astori Redattore 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 10:11)

Continuano, anzi si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile approdo di Alessandro Bastoni al Barcellona nella prossima stagione. Sia Deco che Hansi Flick hanno individuato come priorità l'acquisto di un difensore centrale mancino di alto livello e l'obiettivo è il numero 95 dell'Inter. Il trasferimento sembrava un'utopia fino a pochi mesi fa, ma, secondo il quotidiano Sport, ora tutti sono concentrati sul successo dell'operazione.

Il club catalano ha avviato i contatti con i rappresentanti del giocatore all'inizio della stagione per conoscere i suoi progetti futuri. Da quel primo incontro è emersa una sintonia positiva, in attesa delle intenzioni dell'Inter. Gli italiani, spiega il quotidiano, erano restii a cedere Bastoni, ma ora sono certi che il difensore centrale sia disponibile sul mercato e che la sua cessione possa finanziare gli acquisti che l'Inter desidera realizzare. Nelle ultime settimane sono stati compiuti passi concreti in questa direzione, e la stessa Inter ha rivelato in anticipo lo stato del trasferimento di Bastoni, sebbene la sua valutazione rimanga incerta. Per ora, gli italiani restano fermi sulla cifra di circa 70 milioni di euro, anche se il Barça è consapevole che questa somma potrebbe essere abbassata attraverso diverse modalità.

Uno dei dettagli che chiarisce la situazione è che l'Inter sta già valutando possibili sostituti per Bastoni, con una lista di tre candidati: Buongiorno (Napoli), Ndicka (Roma) e Lucumi (Bologna), e le trattative sono già iniziate. Il Barça intensificherà i contatti per Bastoni a partire da aprile. Non vogliono entrare in una sorta di asta, quindi sarà il giocatore a dover prendere l'iniziativa e a chiarire che, se dovesse partire, la sua destinazione sarebbe esclusivamente il Barça. Da lì, si cercherà di negoziare il trasferimento. Il prezzo potrebbe essere ridotto inserendo un giocatore del Barça nell'affare. Quest'ultimo aspetto è l'unico che potrebbe rallentare la trattativa, poiché la dirigenza sportiva non vuole destabilizzare lo spogliatoio in un momento decisivo della stagione.