Marcus Thuram finora in stagione ha segnato 8 gol e fornito 5 assist: un rendimento che non può passare inosservato

8 gol e 5 assist in 15 partite: è questo il rendimento straordinario di Marcus Thuram in stagione con la maglia dell'Inter. Il francese è pronto a ripartire contro il Verona con l'obiettivo di riprendere a segnare come fatto, con disarmante facilità, nelle prime giornate (7 gol nelle prime 7).