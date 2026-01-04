Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole sul mercato granata

Marco Astori Redattore 4 gennaio 2026 (modifica il 4 gennaio 2026 | 17:25)

Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole sul mercato granata: "Asllani? Le direttive sono quelle di cercare di cambiare qualcosa: col 3-5-2 dovremo portare qualche giocatore funzionale. Il Torino ha 30 giocatori a libro paga e 3 fuori lista: ci penalizza abbastanza, per far entrare uno devo farne uscire un altro. E' evidente che c'è difficoltà.

Bisogna lavorare su qualche scambio, però devo anche pensare di fare altro. Si sta lavorando continuamente per portare qualche volto nuovo. Un centrale, un esterno e un centrocampista? Sì, di base questi, rimangono delle priorità: dobbiamo capire cosa succede con Schuurs, stiamo provando a forzare e vedere se riesce ad essere dei nostri.

Ci sono valutazioni in atto, ma questi tre sono i ruoli su cui ci stiamo muovendo: ci vuole pazienza, non è facile migliorare a gennaio. C'è da cambiare un po' qualche giocatore che è anche a fine corsa: è un campionato che si mostra molto difficile, dobbiamo prima raggiungere degli obiettivi e poi iniziare da gennaio a poter portare qualcosa di nuovo e migliorare".