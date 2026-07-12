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Romano: “Doué? Se l’Inter lo vuole ecco le cifre, altro che 25! Khalaili? Ormai si aspetta…”
Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Khalaili e Doue in ottica Inter, in attesa degli esami in programma domani per l'esterno israeliano:
"Su Khalaili continuo a dire ciò che ho detto ieri: manteniamo il riserbo e il rispetto, lasciamo che il giocatore faccia i test necessari per avere poi il responso definitivo sulla trattativa. Quando arriverà un verdetto all'Inter ve lo racconteremo, aspettiamo di vedere cosa accadrà così come aspetta l'Inter ma è un verdetto puramente medico, non c'entra nulla la trattativa o gli agenti o il papà. Si aspetta la comunicazione del CONI"
"Per chi ci chiede di Doue, se l'Inter può tornare su Doue, quello che farà l'Inter lo vedremo in base agli eventi attorno a Khalaili. Nel frattempo posso dirvi che lo Strasburgo, che ha la stessa proprietà del Chelsea, fa richieste economiche non certamente da 25 mln ma neanche da 30 e da quello che mi risulta neanche da 35 mln. Per prendere Guela Doue servirebbe un investimento più alla Palestra che alla Khalaili, nel caso in cui l'Inter volesse farlo. A livello di costi, sono costi più vicini ai 50 di Palestra che ai 25 di Khalaili"
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