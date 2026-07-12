Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Khalaili e Doue in ottica Inter

Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Khalaili e Doue in ottica Inter, in attesa degli esami in programma domani per l'esterno israeliano:

"Su Khalaili continuo a dire ciò che ho detto ieri: manteniamo il riserbo e il rispetto, lasciamo che il giocatore faccia i test necessari per avere poi il responso definitivo sulla trattativa. Quando arriverà un verdetto all'Inter ve lo racconteremo, aspettiamo di vedere cosa accadrà così come aspetta l'Inter ma è un verdetto puramente medico, non c'entra nulla la trattativa o gli agenti o il papà. Si aspetta la comunicazione del CONI"