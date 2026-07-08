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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, trattativa in stand-by per Khalaili: cosa sta succedendo. E oltre a Doué…
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Sky – Inter, trattativa in stand-by per Khalaili: cosa sta succedendo. E oltre a Doué…
Importanti aggiornamenti da Sky Sport sulla trattativa tra Inter e Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili
Importanti aggiornamenti da Sky Sport sulla trattativa tra Inter e Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili.
Come riportato dal giornalista in studio, tra i due club la trattativa è in stand-by. Manca l’intesa tra le società, la forbice è abbastanza ampia, di 10 milioni. Motivo per cui il club nerazzurro si guarda attorno per cercare altri giocatori da Inter per la fascia destra.
Uno di questi è Guela Doué, che è seguito con attenzione e si inizierebbe a trattare se la trattativa per Khalaili non dovesse andare a buon fine. Seguiranno aggiornamenti su quello che sarà il nuovo esterno destro titolare dell'Inter.
(Fonte: SS24)
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