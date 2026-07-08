Come riportato dal giornalista in studio, tra i due club la trattativa è in stand-by . Manca l’intesa tra le società, la forbice è abbastanza ampia, di 10 milioni . Motivo per cui il club nerazzurro si guarda attorno per cercare altri giocatori da Inter per la fascia destra .

Uno di questi è Guela Doué, che è seguito con attenzione e si inizierebbe a trattare se la trattativa per Khalaili non dovesse andare a buon fine. Seguiranno aggiornamenti su quello che sarà il nuovo esterno destro titolare dell'Inter.