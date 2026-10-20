Dopo la tripletta con cui ha deciso la partita contro l'Inter in Champions (qui dove vedere Inter-Shakhtar domani), in tanti si sono chiesti quale nazionale sceglierà in futuro Nicolò Tresoldi e non soltanto. Ecco le parole del papà Emanuele a Sky Sport:

Vorrei partire dalle emozioni di martedì scorso, da quella serata di Champions League con Nicolò grande protagonista, autore di tre gol contro l’Inter. Tu eri in tribuna: cosa hai provato?

"E' stata una partita che ci ha lasciati senza parole. Non ce lo aspettavamo perché è una situazione che mai e poi mai avremmo potuto prevedere. Però è successo, e siamo tutti contenti che sia andata così".

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Cosa è successo in Italia, da quel momento, per tutta la vostra famiglia?

"Chiaramente tutti gli amici si sono attivati e hanno cominciato a farci i complimenti a livello personale. Il rumore mediatico è un po’ esploso".

A fine gara, cosa gli hai detto?

"Niente di che, le solite cose. Abbiamo scherzato anche con gli amici e abbiamo festeggiato. Nicolò e la squadra si sono fermati a Milano per la notte, quindi siamo passati a trovarli. Ci sono stati festeggiamenti e complimenti".

Ci racconti che ragazzo è? Come lo descriveresti?

"È un ragazzo normale, tranquillo, come tanti altri. Ha le sue passioni e ha sempre avuto un grande interesse per lo sport, anche per motivi familiari. Io sono appassionato di calcio, ma anche di tennis, mentre mio padre era sportivo ed è stato maestro di golf. Lo sport ha sempre fatto parte della nostra vita familiare. Nicolò prova qualsiasi sport e, quando lo fa, gli piace e si appassiona".

[...] Nicolò potrebbe essere preso in considerazione da ben tre diverse nazionali: quella italiana, quella tedesca e quella argentina. Da papà, cosa ti auguri per lui e per la sua scelta? Ha già maturato una decisione definitiva?

"Penso che sia ancora presto. Non sta a me dirlo: Nicolò è grande e deciderà lui. Ha le sue emozioni e le sue motivazioni, che lo porteranno a compiere i prossimi passi. Ha già chiarito, anche mediaticamente, che in questo momento ha dato la parola di concludere il ciclo con l’Under 21. Sta benissimo lì, sente di avere ancora tanto da dare alla squadra e non se la sente di lasciarla, anche perché ha dato la sua parola e non vuole lasciare le cose a metà. Poi, se avrà ancora il livello di gioco necessario per essere convocato nella Nazionale maggiore, sceglierà con calma".

Quando tornerà qui?

"Nicolò torna sempre d’estate, a giugno. Quando riusciamo a ritagliarci una decina di giorni insieme, durante una pausa, li trascorriamo qui con tutta la famiglia".

Qual è il tuo sogno per lui? Cosa ti auguri per il suo futuro?

"Che stia bene, che sia in salute, che abbia sempre serenità e che si diverta".