L'Inter torna in campo in Champions League dopo la vittoria in rimonta di Bologna, di fronte c'è lo Shakhtar: dove vederla in tv.
Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida
Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per la terza giornata della fase campionato della Champions League 2026/27, si disputerà mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La partita sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TVSu Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Shakhtar Donetsk sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Cassano: “Ho chiamato Chivu e gli ho detto che vorrei l’Inter a 4: ecco cosa mi ha risposto”
Mercato Inter
Inter, Baccin in tribuna per Monza-Cagliari: focus su questi quattro giocatori
Ultima ora
Ventola: "Seba Esposito rimasto male per colpa tua". Cassano: "Facciamo così: tra lui e Pio..."
Ultima ora
Cassano: “Un giocatore dell’Inter è un fuoriclasse, ha fatto una giocata che non vedevo da 10 anni”
Ultima ora
Adani: "Inter, errori grossolani e capolavori. Troppo più forte: Luis Henrique e Bisseck pensano…"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti