L'Inter torna in campo in Champions League dopo la vittoria in rimonta di Bologna, di fronte c'è lo Shakhtar: dove vederla in tv.

Alessandro Cosattini
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Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida

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Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per la terza giornata della fase campionato della Champions League 2026/27, si disputerà mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La partita sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

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GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Shakhtar Donetsk sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.
FC Internazionale Milano v SK Slavia Praha - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2

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