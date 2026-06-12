"Una cosa che era partita con l'Atalanta chiede 45 + bonus e l'Inter chiede 40. Nel frattempo ha bussato il City, il CHelsea... e ha cominciato a chiedere 60 e secondo me 60 sono tanti. Io credo che il miglior giovane italiano di un'Italia che non fa tre Mondiali di fila credo che possa valere 45 mln".