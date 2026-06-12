"Dopo due stagioni nella Capitale il suo destino potrebbe essere lontano. Con il Mondiale in corso potrebbe andare altre la scadenza del 30 giugno, data utile per le plusvalenze del club, ma non è da escludere che si lavori per trovare una soluzione già prima della line del mese. Tra le squadre che hanno manifestato interesse concreto negli ultimi tempi c'è Arsenal oltre ad Atletico Madrid e Inter che monitorano la situazione. Certo una competizione di alto livello potrebbe aumentare ancora di più il valore sul mercato, ma la cessione, a quel punto, sarebbe utile per il prossimo bilancio. Resta da capire quale sarà la scelta della Roma sul settlement agreement, se prolungare al 2027 l'accordo con la Uefa o meno. Fino a qualche tempo fa l'obiettivo era chiudere subito la prati-ca, ma la Champions ha aperto la riflessione che solo le cessioni possono risolvere".