Il giornale sportivo francese ha parlato del giocatore della Roma e dell'attaccante dell'Inter in un articolo dedicato ai giocatori della Nazionale francese in vista del calciomercato

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 13:00)

"Dopo due stagioni alla Roma, Manu Koné (25 anni, con contratto fino al 2029) dovrebbe lasciare il club. L'Inter è in pole position, ma anche l'Arsenal ha manifestato interesse. Nessuna decisione è stata ancora presa". Così l'Equipe che parla in uno suo articolo dell'estate di mercato dei Nazionali francesi che stanno per debuttare al Mondiale guidati da Didier Deschamps. Nulla di nuovo sul giocatore giallorosso che potrebbe finire effettivamente sul mercato.

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Anacronistica, quantomeno per il momento, la riflessione su Marcus che ha appena vinto lo Scudetto con l'Inter e le voci di un addio da Milano le ha spiazzate via con il rendimeno dell'ultima parte della stagione superando una fase di appannamento che aveva fatto sorgere qualche malumore. Al momento giusto però l'attaccante c'è stato e ha spinto la squadra nerazzurra verso il titolo.

Il giornale francese ha scritto: "Marcus Thuram , dopo un ottimo finale di stagione, è un attaccante molto apprezzato. Con due anni di contratto rimanenti, l'ex giocatore del Sochaux (28 anni) dovrà decidere il suo futuro. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 60 o 70 milioni di euro". E in questo momento sembra legato saldamente al futuro dell'Inter. Salvo clamorose offerte di mercato.