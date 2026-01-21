C'è anche Dibu Martinez nella lista dei candidati per raccogliere l'eredità di Yann Sommer. EInter ha preso informazioni con gli agenti del portiere dell'Aston Villa, campione del mondo con l'Argentina in Qatar. La logica è quella di garantire a Chivu un atleta di comprovata affidabilità e regalare a Oaktree il primo colpo dal grande respiro mediatico da quando il fondo ha rilevato il club da Suning. Operazione che ricalcherebbe quella che ha portato Sommer in nerazzurro (venne comprato dal Bayern per 7 milioni): il ruolo del portiere è particolare e li può valere la logica dell'instant-team".
TS – Inter, Dibu Martinez erede di Sommer? Chiara la strategia del club
Il piano dei nerazzurri per riempire la casella che in estate lascerà libera il portiere svizzero
I nerazzurri dovranno superare un ostacolo non da poco. Ma c'è un piano: "L'Aston Villa garantisce a Dibu Martinez oltre 5 milioni netti a stagione. L'Inter, magari grazie all'offerta di un biennale con opzione per la terza stagione, conta di poter ingaggiare il portiere a cifre più basse. Anche perché un conto è chiudere in Arabia, un altro farlo da titolare in una squadra che ha giocato due finali di Champions in tre anni. Il tutto al netto del fascino che grazie a Javier Zanetti l'Inter esercita su ogni argentino. Nel mazzo restano sempre Guglielmo Vicario che però difficilmente potrà essere strappato al Tottenham per meno di 20-25 milioni ed Elia Caprile che tuttavia ha ben altro curriculum".
