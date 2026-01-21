C'è anche Dibu Martinez nella lista dei candidati per raccogliere l'eredità di Yann Sommer. EInter ha preso informazioni con gli agenti del portiere dell'Aston Villa, campione del mondo con l'Argentina in Qatar. La logica è quella di garantire a Chivu un atleta di comprovata affidabilità e regalare a Oaktree il primo colpo dal grande respiro mediatico da quando il fondo ha rilevato il club da Suning. Operazione che ricalcherebbe quella che ha portato Sommer in nerazzurro (venne comprato dal Bayern per 7 milioni): il ruolo del portiere è particolare e li può valere la logica dell'instant-team".