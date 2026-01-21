Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla questione Ivan Perisic-Inter. Il ritorno dell'esterno croato non è un'ipotesi così remota anche se servono alcuni incastri per far sì che l'operazione possa andare in porto.
calciomercato
Romano: “Inter vuole fortemente Perisic, gran rapporto con Chivu. Che succede se il Psv esce”
Ecco la spiegazione di Fabrizio Romano: "Il discorso Perisic è molto semplice: l'Inter vuole Perisic? Sì. Ivan Perisic vuole tornare all'Inter? Sì. C'è un grande desiderio comune, c'è un rapporto forte, e non è una novità, tra l'Inter, Piero Ausilio, lo stesso Chivu e Ivan Perisic, i rapporti sono molto buoni. Oggi il PSV gioca contro il Newcastle, la prossima settimana contro il Bayern Monaco.
Se il PSV dovesse andare avanti, anche solo ai playoff, sarà molto difficile sbloccare questa operazione, il PSV vuole tenere il croato. Si potrà fare un tentativo, lato Inter, se il PSV venisse eliminato ma il club olandese continua a voler trattenere il giocatore. Se dovessero aprirsi le porte del trasferimento, servirà un accordo economico.
Il PSV non lascia Perisic a zero, bisogna sedersi e trattare e trovare un accordo nonostante l'età del calciatore. Perisic è un titolare e una stella del PSV, bisogna avere pazienza ed aspettare anche se il giocatore è pronto"
