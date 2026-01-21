Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla questione Ivan Perisic -Inter. Il ritorno dell'esterno croato non è un'ipotesi così remota anche se servono alcuni incastri per far sì che l'operazione possa andare in porto.

Ecco la spiegazione di Fabrizio Romano: "Il discorso Perisic è molto semplice: l'Inter vuole Perisic? Sì. Ivan Perisic vuole tornare all'Inter? Sì. C'è un grande desiderio comune, c'è un rapporto forte, e non è una novità, tra l'Inter, Piero Ausilio, lo stesso Chivu e Ivan Perisic, i rapporti sono molto buoni. Oggi il PSV gioca contro il Newcastle, la prossima settimana contro il Bayern Monaco.