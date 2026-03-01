Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha confermato la notizia di FCInter1908.it riguardo all'interesse dei nerazzurri verso Vasilije Kostov.
Moretto conferma FCIN1908: “E’ vero, l’Inter vuole Kostov! Piace tanto, primi contatti”
Su YouTube, Matteo Moretto ha confermato la notizia di FCInter1908.it riguardo all'interesse dei nerazzurri verso Kostov
Kostov è il giovane centrocampista classe 2008 della Stella Rossa di Belgrado.
Ecco le parole del giornalista:
"Kostov interessa all'Inter, che lo sta seguendo con molto interesse. Piace molto ai nerazzurri, che hanno avviato i primi contatti. Confermiamo la notizia raccontata da Pasquale Guarro. Ci sono altri club all'estero che lo vorrebbero, anche in Spagna alcuni molto blasonati. Ma l'Inter si sta posizionando. Kostov è un calciatore molto promettente, se ne parla un gran bene".
