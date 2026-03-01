FC Inter 1908
Moretto conferma FCIN1908: “E’ vero, l’Inter vuole Kostov! Piace tanto, primi contatti”

Su YouTube, Matteo Moretto ha confermato la notizia di FCInter1908.it riguardo all'interesse dei nerazzurri verso Kostov
Marco Macca
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha confermato la notizia di FCInter1908.it riguardo all'interesse dei nerazzurri verso Vasilije Kostov.

Kostov è il giovane centrocampista classe 2008 della Stella Rossa di Belgrado.

Ecco le parole del giornalista:

"Kostov interessa all'Inter, che lo sta seguendo con molto interesse. Piace molto ai nerazzurri, che hanno avviato i primi contatti. Confermiamo la notizia raccontata da Pasquale Guarro. Ci sono altri club all'estero che lo vorrebbero, anche in Spagna alcuni molto blasonati. Ma l'Inter si sta posizionando. Kostov è un calciatore molto promettente, se ne parla un gran bene".

