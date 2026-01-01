"Sarà Cristian Chivu a guidare la rifondazione. A fine stagione saluteranno molti tra i senatori dell’Inter inzaghiana. Sommer, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan sono in scadenza (stesso discorso per De Vrij che potrebbe però partire subito), mentre Hakan Calhanoglu potrebbe decidere di regalarsi un ultimo contratto importante al Galatasaray. Nel mazzo - quasi superfluo sottolinearlo - c’è pure Davide Frattesi che, per ragioni anagrafiche, non si può certo definire senatore ma che è ugualmente in uscita perché vuole trovare quella continuità di utilizzo che l’Inter non gli ha mai garantito. Non sarà un “anno zero” ma qualcosa di molto simile e a traghettare l’Inter verso un nuovo ciclo ci sarà sempre Chivu, promosso a pieni voti sul campo dalla dirigenza. Il grande ex ha convinto a tutto tondo: il gioco è più verticale e moderno, la squadra è più “intensa” e la comunicazione ineccepibile. A fine stagione l’allenatore si troverà con un solo anno di contratto e oggi il rinnovo pare una formalità, anche a prescindere dai risultati che arriveranno, considerato che quella di puntare su un allenatore “Made in Inter” (Marotta dixit) non può essere certamente una scelta smentita nell’arco di una stagione anche nel malaugurato caso in cui non dovessero arrivare titoli", scrive Tuttosport.