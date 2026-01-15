Come anticipato qualche giorno fa da Fcinter1908.it, il nome di Ivan Perisic è tornato sul taccuino dei dirigenti dell'Inter. Un ritorno dell'esterno croato sembra un'ipotesi non così fantascientifica, anche se l'ex nerazzurro a febbraio compirà 37 anni.
Inter, De Vrij resta in uscita: le ultime. E su Perisic c’è una novità: “Ausilio potrebbe…”
"I nerazzurri intanto, nel pensare a come rinforzare la fascia destra - «Non è facile trovare un profilo che sia all’altezza di società come l’Inter», la precisazione di Marotta -, hanno contattato il Psv per capire se Perisic potesse essere eventualmente cedibile, ottenendo una risposta negativa dagli olandesi che non vogliono privarsi di uno dei loro capitani a metà stagione.
Se poi la squadra dovesse essere eliminata in Champions restando fuori dalle prime 24 e Ausilio andasse deciso alla carica per l’esterno potranno - forse - essere fatte delle nuove valutazioni", spiega l'edizione odierna di Tuttosport che non esclude quindi un altro rilancio nerazzurro.
Da valutare, poi, anche al situazione legata a De Vrij: "Occhio comunque, in generale, alle occasioni dell'ultima settimana di mercato. De Vrij - che aveva l’accordo con Inzaghi – potrebbe ancora essere inserito in qualche scambio, mentre resta in uscita Frattesi: il Bournemouth lo vorrebbe in prestito, l’Inter punta al grosso incasso. Su Asllani, oggi al Torino, l’interesse del Genoa".
