Il nome di Ivan Perisic è tornato sul taccuino dei dirigenti dell'Inter: ecco gli ultimi aggiornamenti anche su De Vrij

Come anticipato qualche giorno fa da Fcinter1908.it, il nome di Ivan Perisic è tornato sul taccuino dei dirigenti dell'Inter. Un ritorno dell'esterno croato sembra un'ipotesi non così fantascientifica, anche se l'ex nerazzurro a febbraio compirà 37 anni.

"I nerazzurri intanto, nel pensare a come rinforzare la fascia destra - «Non è facile trovare un profilo che sia all’altezza di società come l’Inter», la precisazione di Marotta -, hanno contattato il Psv per capire se Perisic potesse essere eventualmente cedibile, ottenendo una risposta negativa dagli olandesi che non vogliono privarsi di uno dei loro capitani a metà stagione.