L’allenatore del Beşiktaş, Sergen Yalçın, ha dichiarato di voler acquistare un esterno offensivo. Il nome desiderato è Luis Henrique

Dopo molti anni, il Besiktas è determinato a inseguire un profilo chiaro per questa zona del campo ed è insistente per il brasiliano.

L’allenatore del Beşiktaş, Sergen Yalçın, aveva dichiarato di voler acquistare un esterno offensivo, affermando che per quella posizione stanno cercando un giocatore di qualità. Il nome desiderato dai bianconeri fin dall’inizio è Luis Henrique dell’Inter. Il Beşiktaş sta cercando un modo per inserire in rosa il brasiliano di 24 anni. I bianconeri, che dopo molti anni sono alla ricerca di un vero e proprio profilo definito per l’ala sinistra, credono che il giocatore esperto, dotato anche di capacità di regia, possa colmare questo vuoto.