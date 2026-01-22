Dopo molti anni, il Besiktas è determinato a inseguire un profilo chiaro per questa zona del campo ed è insistente per il brasiliano.
Dalla Turchia – Luis Henrique, il Besiktas in pressing: ecco l’offerta che recapiterà all’Inter
Per il giocatore 24enne verrà nuovamente presa in considerazione la formula del prestito con diritto di riscatto.
L’allenatore del Beşiktaş, Sergen Yalçın, aveva dichiarato di voler acquistare un esterno offensivo, affermando che per quella posizione stanno cercando un giocatore di qualità. Il nome desiderato dai bianconeri fin dall’inizio è Luis Henrique dell’Inter. Il Beşiktaş sta cercando un modo per inserire in rosa il brasiliano di 24 anni. I bianconeri, che dopo molti anni sono alla ricerca di un vero e proprio profilo definito per l’ala sinistra, credono che il giocatore esperto, dotato anche di capacità di regia, possa colmare questo vuoto.
DUMFRIES HA SCOMBINATO I PIANI—
Sebbene il Beşiktaş stesse aspettando che il club italiano completasse il trasferimento di un esterno destro, il risultato sperato non è ancora arrivato. Dopo l’infortunio di Dumfries, il 24enne ha iniziato a giocare sulla fascia destra nell’Inter e si afferma che la dirigenza farà un’altra mossa. Il Kartal, su insistenza dello staff tecnico, tenterà ancora una volta la strada del prestito con opzione di acquisto per Henrique, ritenendo che possa coprire in modo chiaro ed efficace la fascia.
