Tutto su Ivan Perisic. L'Inter ha individuato nel croato il rinforzo giusto per il mercato di gennaio per sopperire all'assenza di Denzel Dumfries, che ne avrà fino ai primi di marzo. E il croato è il nome che mette tutti d'accordo.
Mercato, Corsera sicuro: “Ecco cosa deve succedere perché Perisic abbia via libera per l’Inter”
L'Inter ha individuato nel croato il rinforzo giusto per il mercato di gennaio per sopperire all'assenza di Denzel Dumfries
Spiega il Corriere della Sera: "Chivu ieri era in sede per un punto sul mercato: a maggior ragione con due partite in più di playoff serve un intervento a destra e se il Psv uscirà dalla Champions, il ritorno di Perisic diventa una possibilità concreta, utile anche per la corsia sinistra.
La sconfitta di ieri sera del Psv a Newcastle spinge gli olandesi fuori dalla Champions (all’ultima giornata sfidano il Bayern): se così sarà, allora Perisic avrà il via libera per tornare a Milano. A destra o a sinistra, anche a 37 anni (li compie il 2 febbraio), il croato può diventare un fattore".
