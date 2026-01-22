Oltre al mercato di gennaio, l'Inter sta cominciando anche a programmare il futuro che verrà: in estate, infatti, diversi giocatori lasceranno Milano e andranno rimpiazzati con profili di assoluto valore.

A partire dalla porta, come sottolinea oggi il Quotidiano Sportivo: "Anche martedì sera non sono mancate le critiche per Yann Sommer, che a 37 anni è arrivato al capolinea, almeno in maglia nerazzurra.

Vicario e Caprile sono valide idee, ma negli ultimi giorni si parla con insistenza del 33enne argentino “Dibu“ Martinez, di proprietà dell’Aston Villa (dove percepisce uno stipendio di 5 milioni). Solo un meraviglioso sogno resta Gigio Donnarumma: in Italia tornerebbe volentieri, ma i 15 milioni d’ingaggio sono un ostacolo insormontabile".