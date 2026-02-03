Nessun colpo in entrata in casa Inter nella sessione di mercato di gennaio: il club nerazzurro non è riuscito a trovare l'occasione giusta per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. La società è però consapevole che in estate ci sarà tanto lavoro da fare.
Mercato, già segnato il futuro dei 5 in scadenza! E anche questi 2 lasceranno l'Inter in estate
Sono infatti 5 i calciatori in scadenza col club nerazzurro: in più altri due calciatori lasceranno molto probabilmente Milano
Sono infatti 5 i calciatori in scadenza col club nerazzurro: analizzeremo il loro futuro caso per caso. In più ci sono due calciatori i cui contratti non terminano il 30 giugno 2026 ma che, secondo Calciomercato.com, molto probabilmente lasceranno Milano.
