Oggi c'è stato un importante incontro tra l'Inter e l'agente di Ivan Provedel: le novità di Sky e tutta la verità su Vicario

Oggi c'è stato un importante incontro tra l'Inter e l'agente di Ivan Provedel ( qui il video ). In serata, Luca Marchetti su Sky Sport ha aggiornato così sul futuro del portiere:

"Incontro di oggi tra l'Inter e l'agente di Provedel per cercare di trovare un’intesa, per trovare una base per lavorare in modo concreto con il sì del giocatore prima di andare a trattare con la Lazio. L’Inter ha cambiato strategia sul portiere: si parlava di Vicario, anche su indicazione della società per intervenire in altri reparti.

La fiducia di Pepo Martinez è la stessa di quando è arrivato, sarà lui il titolare in partenza. Con alle spalle un giocatore come Provedel che può essere un numero uno. Un incontro importante quello di oggi, non esplorativo. Una volta che c’è l’ok del giocatore, poi andrà a parlare con la Lazio ma ha intenzione di pagare 2/3 milioni, non una cifra alta".