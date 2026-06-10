FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, la vera distanza con l’Atalanta per Palestra. Non solo Cocchi, non escluso che…

calciomercato

Sky – Inter, la vera distanza con l’Atalanta per Palestra. Non solo Cocchi, non escluso che…

Sky – Inter, la vera distanza con l’Atalanta per Palestra. Non solo Cocchi, non escluso che… - immagine 1
Gli ultimissimi sviluppi sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra, primo obiettivo per la fascia destra: occhio alla contropartita
Alessandro Cosattini Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Gli ultimissimi sviluppi sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra, primo obiettivo per la fascia destra dopo l'addio di Denzel Dumfries. Ecco le novità riportate da Luca Marchetti a Sky Sport:

Sky – Inter, la vera distanza con l’Atalanta per Palestra. Non solo Cocchi, non escluso che…- immagine 2

"Palestra? Alternative si valutano sempre e comunque, per sostituire Dumfries. L’Inter oggi è concentrata su Palestra ma non a qualsiasi condizione e l’Atalanta lo ha capito. I club si sono parlati, c’è una trattativa in corso, non è la situazione di Lookman dove c’erano posizioni molto rigide. Tra 45 e 55 comunque c’è distanza, bisogna capire se le parti si verranno incontro.

Inter Palestra
Foto figc.it

Cocchi può interessare all’Atalanta ma non escludiamo che possano esserci altri giocatori come contropartita. La fase di stand-by è per capire se la distanza è colmabile o no".

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Sky – Inter, tutta la verità sul dietrofront Vicario. E la vera cifra per Provedel sarà…
Inter, Romano: “Bastoni-Barça accantonato”. Moretto: “Provedel, no problemi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA