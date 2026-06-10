"Palestra? Alternative si valutano sempre e comunque, per sostituire Dumfries. L’Inter oggi è concentrata su Palestra ma non a qualsiasi condizione e l’Atalanta lo ha capito. I club si sono parlati, c’è una trattativa in corso, non è la situazione di Lookman dove c’erano posizioni molto rigide. Tra 45 e 55 comunque c’è distanza, bisogna capire se le parti si verranno incontro.