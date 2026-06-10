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Sky – Inter, la vera distanza con l’Atalanta per Palestra. Non solo Cocchi, non escluso che…
Gli ultimissimi sviluppi sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra, primo obiettivo per la fascia destra dopo l'addio di Denzel Dumfries. Ecco le novità riportate da Luca Marchetti a Sky Sport:
"Palestra? Alternative si valutano sempre e comunque, per sostituire Dumfries. L’Inter oggi è concentrata su Palestra ma non a qualsiasi condizione e l’Atalanta lo ha capito. I club si sono parlati, c’è una trattativa in corso, non è la situazione di Lookman dove c’erano posizioni molto rigide. Tra 45 e 55 comunque c’è distanza, bisogna capire se le parti si verranno incontro.
Cocchi può interessare all’Atalanta ma non escludiamo che possano esserci altri giocatori come contropartita. La fase di stand-by è per capire se la distanza è colmabile o no".
(Fonte: SS24)
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