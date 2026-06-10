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Inter, Romano: “Bastoni-Barça accantonato”. Moretto: “Provedel, no problemi sul contratto”

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E' ormai quasi completamente svanita la possibilità di vedere Alessandro Bastoni al Barcellona. E Provedel si avvicina
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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E' ormai quasi completamente svanita la possibilità di vedere Alessandro Bastoni al Barcellona: lo ha confermato oggi anche il suo agente Tullio Tinti. Come spiega Fabrizio Romano, "il discorso tra Bastoni e il Barcellona si è fermato ormai più di un mese fa: è completamente fermo e accantonato perché il Barça ha altre priorità al momento".

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Secondo Matteo Moretto, invece, avanza, il discorso Ivan Provedel: "Provedel-Inter è un discorso che va avanti da tempo: l'intenzione del club è dare le chiavi della porta a Martinez, che sarà il primo.

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C'è stato un incontro con l'agente di Provedel oggi: i termini contrattuali non sono e non saranno un problema, col giocatore che ha sempre dato la priorità all'Inter da quando ha saputo della possibilità. Ora va capito tra Inter e Lazio come si può sviluppare la trattativa: ci sono i presupposti perché la situazione vada avanti".

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