Tutto fatto per Taremi all’Olympiacos: quanto incassa l’Inter

Mehdi Taremi è in partenza. Già programmato il volo che oggi lo porterà in Grecia, dove potrà cominciare la sua nuova avventura. Si tratta dell'ultimo esubero che lascerà l'Inter questa estate, considerando l'ormai assodata permanenza di Palacios. TuttoSport riporta le cifre dell'operazione che riguarda l'iraniano:

"Tutto fatto per Mehdi Taremi all’Olympiacos. L’Inter incasserà 2,5 milioni di euro, mentre l’iraniano ha trovato l’intesa per un biennale a cifre simili rispetto a quanto avrebbe percepito in nerazzurro, circa 3 milioni netti a stagione per i prossimi due anni. Il club di Viale della Liberazione risparmierà una decina di milioni, liberandosi di un esubero. Nonostante a inizio mercato i nerazzurri chiedessero 10-12 milioni per cedere definitivamente l’atleta, la stagione trascorsa da Taremi a Milano ha oggettivamente inciso in negativo sul valore del cartellino della punta".