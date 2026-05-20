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I NOMI IN ENTRATA

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L'Inter ha cominciato a programmare la prossima stagione ed è partito il lavoro su più tavoli a livello di mercato, sia in entrata che in uscita. Ecco tutti i nomi più caldi raccontati da La Gazzetta dello Sport: "La priorità dell’Inter è scritta in grassetto e porta alla bandiera francese: Manu Koné. Questione di caratteristiche: il centrocampista della Roma, già cercato la scorsa estate, rappresenta il classico mediano “fisico” che stanno cercando gli interisti. Potrebbe affiancare anche Calhanoglu, che il giorno della festa scudetto ha teso una mano: “Qui sto bene, ho un contratto. Non so perché si parli sempre di me”.

Gli infortuni ne hanno minato la continuità, soprattutto quest’anno, ma le sue qualità sono indubbie. La sua situazione è in evoluzione. Resta viva la pista che porta a Curtis Jones, 25 anni, centrocampista del Liverpool. Nel 2023 è stato campione d’Europa Under 21. Quest’anno ha fatto anche il terzino destro. Riguardo Mkhitaryan invece, anche lui in scadenza a giugno, la porticina è ancora aperta. Le parti non si sono ancora sentite, lo faranno nei prossimi giorni, ma il suo nome resta lì, sulla bacheca nerazzurra, appeso con una puntina, anche se il ritiro sembra l’ipotesi più probabile.

Arrivato nel 2022 a parametro zero, in nerazzurro ha vinto sei trofei. E Palestra? All’Inter piace a tutti – dirigenza e staff tecnico -, resta un obiettivo reale. L’interlocutore, però, è di quelli ostici: bisognerà trattare con l’Atalanta, che i suoi se li fa pagare bene. Per arrivarci servirà comunque una cessione sulla fascia. L’indiziato numero uno è Luis Henrique, arrivato l’estate scorsa per circa 25 milioni. Non ha mai convinto del tutto.