Ausilio a Londra? Occasione ghiotta per tessere rapporti, tenere vivi contatti e perché no, sondare il terreno su possibili interessi per giocatori dell'Inter

Marco Astori Redattore 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 08:16)

Missione londinese in questi giorni per il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin: il club ha gli occhi sicuramente su Guglielmo Vicario, ma non è lui l'unico focus di questo viaggio dei due dirigenti.

Spiega infatti Tuttosport: "Gli uomini mercato nerazzurri martedì erano stati a Stamford Bridge per Chelsea-Psg. Due partite, tanti giocatori di qualità in campo, soprattutto molti procuratori e dirigenti in tribuna. Occasione ghiotta per tessere rapporti, tenere vivi contatti e perché no, sondare il terreno su possibili interessi per giocatori dell'Inter come Bastoni, Bisseck, Dumfries, Luis Henrique, Frattesi e Thuram, tutti elementi che in estate, a fronte di un'offerta congrua, se non indecente, potrebbero lasciare Milano.

Non Pio Esposito, ritenuto incedibile nonostante i sussurri su Arsenal e in particolare Newcastle (l’attaccante rinnoverà fino al 2031). In particolare l'Inter è consapevole che la Premier potrebbe essere la destinazione ideale per Dumfries, che ha recentemente cambiato agenzia e ha una clausola da 25 milioni che potrebbe attirare diversi club".