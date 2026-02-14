Nelle ultime ore è trapelata un'indiscrezione secondo la quale stasera a San Siro sarà presente un emissario del Manchester United per Dimarco

Nelle ultime ore è trapelata un'indiscrezione secondo la quale stasera a San Siro sarà presente un emissario del Manchester United per visionare da vicino Federico Dimarco , uomo più in forma dell'Inter in questo momento.

Bruno Longhi, giornalista, ne ha parlato così: "A proposito della presunta notizia secondo la quale il Manchester Unitedavrebbe deciso di mandare un suo osservatore a San Siro per “valutare” Dimarco, faccio presente che tutti i grandi club europei fanno accreditare i loro “uomini” in occasione dei match più importanti.

Quindi a San Siro ci sarà sicuramente l’osservatore dello United, ma non solo lui. Se dicessi che ci sarà anche il Liverpool per visionare Yildiz, direi una probabile verità e nessuno potrebbe smentirla. Ma, mi chiedo, c’è ancora qualcuno nell’ambiente del football che ha bisogno di rivedere Dimarco".