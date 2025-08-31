Il futuro di Oumar Solet, difensore centrale dell’Udinese, è stato uno dei temi caldi di questo mercato estivo. L'Inter ha mollato la presa

Il futuro di Oumar Solet, difensore centrale dell’Udinese, è stato uno dei temi caldi di questo mercato estivo. Sul giocatore si era mossa l’Inter, ma l’allenatore dei friulani Kosta Runjaic ha voluto spegnere ogni voce. «Solet non si tocca. Lo voleva l’Inter, ma l’offerta è stata inadeguata», ha dichiarato il tecnico bianconero, come riferito dal Corriere dello Sport.

L’allenatore ha spiegato di avere piena fiducia nel francese, arrivato a Udine lo scorso gennaio e già diventato un punto fermo della retroguardia. «Ho parlato con il giocatore che è con noi da gennaio – ha raccontato Runjaic – ha margini di miglioramento e lui sa che se lavorerà sodo, come sta facendo, arriveranno offerte irrinunciabili».

Parole che testimoniano la volontà dell’Udinese di trattenere i propri talenti e valorizzarli sul campo. La società non intende privarsi a cuor leggero di un difensore che ha già mostrato affidabilità e solidità in Serie A. Il messaggio è chiaro: per lasciar partire Solet servirà una proposta decisamente superiore a quella arrivata dall’Inter. Fino ad allora, il francese resterà in Friuli per crescere ulteriormente e diventare un leader della difesa bianconera.