Taremi: “Pronto per l’Olympiacos, squadra prestigiosa. Sono entusiasta”

Le prime parole all'arrivo in Grecia del calciatore dell'Inter pronto a firmare per il club greco

Eva A. Provenzano Caporedattore 31 agosto - 10:37

Alla fine ha detto sì all'Olympiacos ed è pronto per una nuova avventura. Mehdi Taremi ha chiuso la sua esperienza all'Inter dopo una stagione nella quale non è riuscito a soddisfare le aspettative. Il calciatore è giòà arrivato in Grecia e si dice contento per la sua nuova esperienza.

Al momento dell'arrivo, ai microfoni dei giornalisti che lo hanno accolto, ha detto: «Sono molto felice di essere qui. L'Olympiacos è una squadra rinomata e prestigiosa in Grecia e sono entusiasta di avere l'opportunità di giocare per loro».

«La competizione in attacco con Ayoub El Kaabi e Roman Yaremchuk? Ora siamo compagni di squadra e il nostro obiettivo è aiutare la squadra», ha sottolineato. Tutto è pronto per la firma e l'annuncio ufficiale del passaggio al club greco. Si parla di 2 mln-2 mln e mezzo nelle casse dell'Inter e di un'operazione di circa 8-10 mln per i nerazzurri in totale, se si pensa al risparmio sull'ingaggio al lordo.