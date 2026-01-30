FC Inter 1908
UFFICIALE – Inter, Asllani torna dal Torino e va al Besiktas: il comunicato

Kristjan Asllani è ufficialmente un nuovo giocatore del Besiktas. Il centrocampista albanese si è trasferito in prestito con diritto di riscatto in Turchia
Kristjan Asllani è ufficialmente un nuovo giocatore del Besiktas. Il centrocampista albanese, come annunciato da un comunicato dell'Inter, si è trasferito in prestito con diritto di riscatto in Turchia, dopo aver risolto il prestito che lo legava al Torino.

Ecco la nota del club nerazzurro:

"FC Internazionale Milano comunica il ritorno dal prestito dalla società Torino Football Club del centrocampista classe 2002 Kristjan Asllani. Contestualmente ne comunica il trasferimento in prestito al Besiktas, con diritto di opzione in favore del club turco".

