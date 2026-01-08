Il mercato invernale dell'Inter è incentrato sulla possibilità di ingaggiare o meno un esterno destro: tra i nomi emersi in queste settimane ci sono Palestra e Dodo, ma Tuttosport propone un'altra pista.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, non solo Palestra e Dodo: c’è un esterno che piace molto, ma pista difficile
calciomercato
Inter, non solo Palestra e Dodo: c’è un esterno che piace molto, ma pista difficile
La dirigenza nerazzurra sta valutando la possibilità di inserire in rosa un altro elemento per dare un'alternativa a Chivu
Il profilo è quello di Nahuel Molina, argentino dell'Atletico Madrid: "In attesa di capire gli sviluppi intorno a Frattesi - che non vorrebbe sostituito -, l'Inter dopo la beffa Cancelo ragiona sugli esterni. Al di là del sogno Palestra per l'estate 2026, piace tanto Molina dell'Atletico Madrid (difficile), mentre viene ritenuto una soluzione valida Dodo della Fiorentina".
© RIPRODUZIONE RISERVATA