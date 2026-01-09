A Skysport, Luca Marchetti ha parlato dell'interesse dell'Inter per Muharemović, del Sassuolo, e delle prime mosse nerazzurre. "Un giocatore a cui si pensa più per giugno - ha spiegato il giornalista - che per adesso. Contatti con l'agente. Adesso il Sassuolo non la lascia partire, ma l'Inter a giugno avrà bisogno di rinforzare la difesa con i giocatori che sono in scadenza di contratto, Acerbi e de Vrij. Oltre al calciatore del Sassuolo piace Mlacicdell'Hajduk".
Sky – Inter, prime mosse per Muharemović ma per giugno. Frattesi, il club non accetta…
Punto sul mercato nerazzurro dal canale satellitare che parla del lavoro per rinforzare la difesa. E si è parlato anche del centrocampista
Sul fronte cessioni c'è stato l'interessamento del Nottingham per Frattesi, ma c'era stato anche quello del Galatasaray ma non è mai arrivata un'offerta ufficiale. La richiesta dell'Inter è di 30-35 mln: il club nerazzurro non prende in considerazione un trasferimento in prestito, solo a titolo definitivo o quasi. Quindi anche l'obbligo di riscatto verrebbe preso in considerazione.
