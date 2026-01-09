Punto sul mercato nerazzurro dal canale satellitare che parla del lavoro per rinforzare la difesa. E si è parlato anche del centrocampista

A Skysport, Luca Marchetti ha parlato dell'interesse dell'Inter per Muharemović, del Sassuolo, e delle prime mosse nerazzurre. "Un giocatore a cui si pensa più per giugno - ha spiegato il giornalista - che per adesso. Contatti con l'agente. Adesso il Sassuolo non la lascia partire, ma l'Inter a giugno avrà bisogno di rinforzare la difesa con i giocatori che sono in scadenza di contratto, Acerbi e de Vrij. Oltre al calciatore del Sassuolo piace Mlacicdell'Hajduk".