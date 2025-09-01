FC Inter 1908
UFFICIALE – Pavard via dall’Inter, va al Marsiglia: il comunicato del club nerazzurro

La nota della società nerazzurra, che ha annunciato la cessione del difensore francese al Marsiglia: ecco la formula
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

L'Inter saluta Benjamin Pavard. Dopo l'annuncio del Marsiglia, il club nerazzurro ha comunicato la cessione del calciatore francese alla società transalpina.

Getty Images

Di seguito il comunicato ufficiale della società di viale della Liberazione:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia.

Il difensore classe 1996 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Club francese".

Getty Images

"Grazie per il sostegno infinito. Inter per sempre. Non è un addio, è un arrivederci" ha scritto Pavard sui social per salutare i tifosi nerazzurri e la società di viale della Liberazione.

