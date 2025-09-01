L'Inter saluta Benjamin Pavard. Dopo l'annuncio del Marsiglia, il club nerazzurro ha comunicato la cessione del calciatore francese alla società transalpina.
UFFICIALE – Pavard via dall’Inter, va al Marsiglia: il comunicato del club nerazzurro
La nota della società nerazzurra, che ha annunciato la cessione del difensore francese al Marsiglia: ecco la formula
Di seguito il comunicato ufficiale della società di viale della Liberazione:
"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia.
Il difensore classe 1996 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Club francese".
"Grazie per il sostegno infinito. Inter per sempre. Non è un addio, è un arrivederci" ha scritto Pavard sui social per salutare i tifosi nerazzurri e la società di viale della Liberazione.
