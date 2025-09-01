FC Inter 1908
Sky – Inter, Pavard ai saluti: è in dirittura d’arrivo la sua cessione all’OM

Arriva Manuel Akanji a rinforzare la difesa dell'Inter, ma contestualmente saluta Benjamin Pavard: le ultimissime
Marco Astori
Arriva Manuel Akanji a rinforzare la difesa dell'Inter, ma contestualmente saluta Benjamin Pavard.

Come riporta Sky Sport, infatti, è in dirittura d'arrivo il suo passaggio all'Olympique Marsiglia. Ci siamo quasi.

