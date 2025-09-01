UFFICIALE – Pavard lascia l’Inter: è un nuovo giocatore del Marsiglia. I dettagli

FC Inter 1908
calciomercato

Benjamin Pavard lascia l'Inter e la Serie A: è ora ufficiale il passaggio del difensore francese al Marsiglia di Roberto De Zerbi
Alessandro Cosattini Redattore 

Benjamin Pavard lascia l'Inter e la Serie A. È ora ufficiale il passaggio del difensore francese al Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Come appreso da FCIN1908.it, Pavard va al Marsiglia in prestito oneroso per 2,5 milioni di euro. Il diritto di riscatto invece è fissato a 15 milioni.

Questo l'annuncio del club sui canali social ufficiali:

E questo invece l'annuncio ufficiale dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Benjamin Pavard all'Olympique Marsiglia. Il difensore classe 1996 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Club francese", si legge.

