UFFICIALE – Taremi lascia l’Inter: le cifre. L’Olympiacos lo presenta così

Ora è ufficiale, Mehdi Taremi è un nuovo giocatore dell'Olympiacos. Le cifre e la presentazione del club greco
Ora è ufficiale: Mehdi Taremi è un nuovo giocatore dell'Olympiacos. L'attaccante lascia l'Inter dopo una sola stagione a Milano e si trasferisce in Grecia a titolo definitivo.

Operazione da circa 2,5 milioni di euro per il cartellino del giocatore. L'Inter risparmierà circa 4,63 milioni di euro in termini di salario.

Questo l'annuncio social del club:

E questo invece l'annuncio dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mehdi Taremi all'Olympiacos. L'attaccante classe 1992 si trasferisce a titolo definitivo".

