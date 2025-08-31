UFFICIALE – Taremi lascia l’Inter: le cifre. L’Olympiacos lo presenta così

Ora è ufficiale: Mehdi Taremi è un nuovo giocatore dell'Olympiacos. L'attaccante lascia l'Inter dopo una sola stagione a Milano e si trasferisce in Grecia a titolo definitivo.
Ora è ufficiale, Mehdi Taremi è un nuovo giocatore dell'Olympiacos. Le cifre e la presentazione del club greco
Operazione da circa 2,5 milioni di euro per il cartellino del giocatore. L'Inter risparmierà circa 4,63 milioni di euro in termini di salario.
Questo l'annuncio social del club:
E questo invece l'annuncio dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mehdi Taremi all'Olympiacos. L'attaccante classe 1992 si trasferisce a titolo definitivo".
