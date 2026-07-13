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Inter, UFFICIALE: Spinaccè ceduto in prestito per una stagione al Mantova

Inter, UFFICIALE: Spinaccè ceduto in prestito per una stagione al Mantova - immagine 1
L'attaccante classe 2006, 6 reti con l'U23 nerazzurra, si trasferisce a titolo temporaneo: giocherà in Serie B
Fabio Alampi Redattore 

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Promozione in Serie B per uno dei ragazzi dell'Inter U23: Matteo Spinaccè è un nuovo giocatore del Mantova. L'attaccante classe 2006, 6 gol nella scorsa stagione ed esordio in Prima Squadra, si trasferisce in prestito alla corte di Francesco Modesto.

Inter, UFFICIALE: Spinaccè ceduto in prestito per una stagione al Mantova- immagine 2
Getty Images

Questo il comunicato del club virgiliano:

Mantova 1911 annuncia l’ingaggio di Matteo Spinaccè, attaccante classe 2006 di proprietà dell'Internazionale FC. Spinaccè approda in BiancoRosso con la formula del trasferimento a titolo temporaneo.

Punta centrale, nato a Pordenone, lo scorso anno si è messo in mostra nella formazione nerazzurra Under 23 (Lega Pro) collezionando 26 presenze, con 6 reti e 2 assist. Convocato da mister Chivu in Prima Squadra, ha esordito negli Ottavi di Coppa Italia, contro il Venezia.

Benvenuto a Mantova Matteo, ci vediamo al Martelli Pata Stadium!

(mantova1911.club)

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