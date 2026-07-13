Promozione in Serie B per uno dei ragazzi dell'Inter U23: Matteo Spinaccè è un nuovo giocatore del Mantova. L'attaccante classe 2006, 6 gol nella scorsa stagione ed esordio in Prima Squadra, si trasferisce in prestito alla corte di Francesco Modesto.

Punta centrale, nato a Pordenone, lo scorso anno si è messo in mostra nella formazione nerazzurra Under 23 (Lega Pro) collezionando 26 presenze, con 6 reti e 2 assist. Convocato da mister Chivu in Prima Squadra, ha esordito negli Ottavi di Coppa Italia, contro il Venezia.