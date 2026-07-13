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calciomercato
Inter, UFFICIALE: Spinaccè ceduto in prestito per una stagione al Mantova
Promozione in Serie B per uno dei ragazzi dell'Inter U23: Matteo Spinaccè è un nuovo giocatore del Mantova. L'attaccante classe 2006, 6 gol nella scorsa stagione ed esordio in Prima Squadra, si trasferisce in prestito alla corte di Francesco Modesto.
Questo il comunicato del club virgiliano:
Mantova 1911 annuncia l’ingaggio di Matteo Spinaccè, attaccante classe 2006 di proprietà dell'Internazionale FC. Spinaccè approda in BiancoRosso con la formula del trasferimento a titolo temporaneo.
Punta centrale, nato a Pordenone, lo scorso anno si è messo in mostra nella formazione nerazzurra Under 23 (Lega Pro) collezionando 26 presenze, con 6 reti e 2 assist. Convocato da mister Chivu in Prima Squadra, ha esordito negli Ottavi di Coppa Italia, contro il Venezia.
Benvenuto a Mantova Matteo, ci vediamo al Martelli Pata Stadium!
(mantova1911.club)
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