Nelle ultime ore l'Inter è tornata alla carica per Curtis Jones. I nerazzurri hanno alzato la propria offerta da 20 milioni a 25. Offerta che il Liverpool ha rispedito al mittente. Come sottolinea il Daily Mail, i Reds sono restii ad autorizzare una cessione a prezzo ridotto del giocatore e prenderà in considerazione la sua partenza solo se un club sarà disposto a pagare quanto vale davvero.