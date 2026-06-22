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In Uk – Ecco qual è l’offerta dell’Inter per Jones. Liverpool disposto anche a…
Nelle ultime ore l'Inter è tornata alla carica per Curtis Jones. I nerazzurri hanno alzato la propria offerta da 20 milioni a 25. Offerta che il Liverpool ha rispedito al mittente. Come sottolinea il Daily Mail, i Reds sono restii ad autorizzare una cessione a prezzo ridotto del giocatore e prenderà in considerazione la sua partenza solo se un club sarà disposto a pagare quanto vale davvero.
"Questo fine settimana l'Inter ha visto sfumare un secondo tentativo di ingaggiare Jones, con i campioni d'Italia che avevano offerto circa 21,7 milioni di sterline per il centrocampista dei Reds. Jones, 25 anni, è nel club fin da quando era bambino, ma si vocifera da tempo di una sua possibile partenza quest'estate, a causa del forte interesse dell'Inter, soprattutto considerando che il centrocampista ha solo un anno di contratto rimanente. Ma a meno che l'Inter – o un altro club – non presenti un'offerta di circa 35-40 milioni di sterline, il Liverpool è anche disposto a lasciarlo entrare nell'ultimo anno di contratto, anche se ciò significa perderlo a parametro zero il prossimo anno", si legge sul quotidiano britannico.
(Daily Mail)
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