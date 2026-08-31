Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La domanda che si pongono in molti, soprattutto i tifosi dell’Inter, è se i nerazzurri facciano qualcosa - o meno - nelle ultime ore di questa finestra di mercato. Ecco la risposta ufficiale che arriva da Viale della Liberazione riportata oggi da Tuttosport: "La risposta è “no”, ma i campioni d’Italia restano comunque vigili su quelle decantate opportunità che devono essere colte qualora si andassero a presentare entro le 20 di domani sera.

Sky

Il riferimento resta a quel quinto attaccante con caratteristiche diverse dagli altri presenti in rosa - qualcuno con caratteristiche alla Lookman per capirci, capace di saltare l’uomo, creare la superiorità numerica e stravolgere magari a partita in corso le sorti di un incontro già apparentemente segnato - che farebbe felice Chivu.

L’Inter, in particolare non di poco conto, ha lo spazio in organico, visto che al momento la lista Uefa è composta da 24 giocatori, motivo per cui non dovrebbe esserci una concatenazione di trasferimenti, con le cessioni di potenziali esuberi, per arrivare a dama. Si vedrà, insomma.