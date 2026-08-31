GUARRO e PACE EP16: Massolin e Kamate, la situazione. Sorteggio, è andata bene. Curtis Jones...

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Intervenuto negli studi de La Domenica Sportiva, Ciccio Graziani, ex calciatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter di ieri sul campo del Cagliari: "Tutte le grandi squadre hanno il calciatore che dribbla, all'Inter manca: sono due anni che consiglio a Marotta e Ausilio di trovarne uno, serve se la partita non si sblocca.

Per ora non l'hanno ancora trovato o magari non ci stanno pensando seriamente. Pio Esposito per migliorare ha bisogno di giocare: ho paura che se torna Thuram lui torna a fare l'alternativa di lusso, ma un'alternativa.

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Lui si porta già tanto peso e responsabilità: giocare all'Inter non è facile ma è riuscito a conquistarsi la fiducia dei compagni e del pubblico. Se torna Thuram Pio torna un po' nelle retrovie: torna a fare un'alternativa straordinaria".