Domande e risposte sull'oggetto del desiderio dei nerazzurri

Redazione1908 23 giugno 2026 (modifica il 23 giugno 2026 | 14:13)

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Ultimo Uomo ha cercato di analizzare l'operazione di mercato che sta portando a termine l'Inter con l'Atalanta per Marco Palestra. Cosa è cambiato (dalla scorsa estate, quando per Lookman non si trovò un accordo)? "Palestra, che non ha mai giocato davvero nell’Atalanta, è ritenuto più sacrificabile? L’Atalanta, rispetto a un anno fa, si considera meno in diretta concorrenza con l’Inter? È meno solida economicamente, senza Champions League? I rapporti tra le due società si sono ammorbiditi, come riportato da Fabrizio Romano?", sono le incalzanti domande di Ultimo Uomo. E la questione riguarda un elemento ben preciso: "l'Inter sembra pronta a un grande investimento in un ruolo in cui di solito non si spende così tanto".

Il tema è economico, come spesso accade quando si parla di calciomercato. Palestra sarebbe infatti il secondo acquisto più costoso della storia dell'Inter. E quindi Ultimo Uomo si chiede: "Si possono spendere così tanti soldi per un esterno a tutta fascia, per un quinto di centrocampo? È una fascia di prezzo che le squadre italiane in genere riservano agli attaccanti, e di certo inusuale per un profilo che gioca in una zona meno delicata nel campo, cioè fuori dall'area, lontano dal cuore del gioco - il centro del campo. I terzini, gli esterni, sono i giocatori meno preziosi perché il loro lavoro pare soprattutto fisico: meno complesso nella tecnica e nella tattica individuale.

L'Inter, però, fa eccezione a questa logica. Il tipo di giocatori su cui decide di investire pesantemente non sono convenzionali. La costruzione della sua rosa segue logiche sempre un tantino anomale rispetto allo standard del calcio attuale. La cifra che l'Inter spenderebbe per Palestra sarebbe simile a quella per Hakimi, o per Bastoni. Un terzino, quindi, e un difensore centrale quasi più forte col pallone che senza. Due profili piuttosto peculiari. Quello che compra l'Inter, quindi, non è solo il giocatore che è Palestra oggi, ma quello che potrebbe diventare. La sua scarsa produzione offensiva di quest'anno l'Inter scommette che possa salire nel tempo. Non c'è nessuna ragione per pensare il contrario".

(Ultimo Uomo)