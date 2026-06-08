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In UK – Manchester United, scout entusiasti di Esposito: già pronta la contropartita per l’Inter?

In UK – Manchester United, scout entusiasti di Esposito: già pronta la contropartita per l’Inter? - immagine 1
I Red Devils avrebbero inviato degli scout per osservare il centravanti nerazzurro nelle due amichevoli giocate con l'Italia
Fabio Alampi Redattore 

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Le ultime due reti segnate con l'Italia nelle amichevoli contro Lussemburgo e Italia non hanno fatto altro che confermare il valore di Pio Esposito: il centravanti dell'Inter, a soli 20 anni, sta dimostrando di essere un giocatore vero, già pronto per i palcoscenici più prestigiosi. Non stupisce il fatto che il suo nome sia finito sulla lista di numerosi top club europei: nello specifico, gli interesse maggiori sembrano arrivare dalla Premier League.

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Secondo Team Talk, l'attaccante nerazzurro è stato seguito nel corso dei mesi da Arsenal, Tottenham e BlueCo (la società proprietaria del Chelsea), ma chi potrebbe muovere passi concreti è il Manchester United: alcuni scout dei Red Devils, infatti, hanno assistito dal vivo alle due partite giocate dalla Nazionale sperimentale del ct Baldini, e le prestazioni di Esposito hanno rafforzato la convinzione dello staff del Manchester United che possieda tutte le qualità necessarie per diventare un centravanti di alto livello.

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L'attaccante dell'Inter potrebbe prendere il posto di Zirkzee, destinato a lasciare Old Trafford: l'olandese, ex Bologna, è un giocatore apprezzato dai nerazzurri, il che potrebbe aggiungere risvolti interessanti. Quel che è certo è che al Manchester United parlano in termini entusiastici dei progressi di Esposito, ma è altrettanto assodato che in viale della Liberazione il classe 2005 viene considerato assolutamente incedibile.

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