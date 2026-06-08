I Red Devils avrebbero inviato degli scout per osservare il centravanti nerazzurro nelle due amichevoli giocate con l'Italia

Fabio Alampi Redattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 14:04)

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Le ultime due reti segnate con l'Italia nelle amichevoli contro Lussemburgo e Italia non hanno fatto altro che confermare il valore di Pio Esposito: il centravanti dell'Inter, a soli 20 anni, sta dimostrando di essere un giocatore vero, già pronto per i palcoscenici più prestigiosi. Non stupisce il fatto che il suo nome sia finito sulla lista di numerosi top club europei: nello specifico, gli interesse maggiori sembrano arrivare dalla Premier League.

Secondo Team Talk, l'attaccante nerazzurro è stato seguito nel corso dei mesi da Arsenal, Tottenham e BlueCo (la società proprietaria del Chelsea), ma chi potrebbe muovere passi concreti è il Manchester United: alcuni scout dei Red Devils, infatti, hanno assistito dal vivo alle due partite giocate dalla Nazionale sperimentale del ct Baldini, e le prestazioni di Esposito hanno rafforzato la convinzione dello staff del Manchester United che possieda tutte le qualità necessarie per diventare un centravanti di alto livello.

L'attaccante dell'Inter potrebbe prendere il posto di Zirkzee, destinato a lasciare Old Trafford: l'olandese, ex Bologna, è un giocatore apprezzato dai nerazzurri, il che potrebbe aggiungere risvolti interessanti. Quel che è certo è che al Manchester United parlano in termini entusiastici dei progressi di Esposito, ma è altrettanto assodato che in viale della Liberazione il classe 2005 viene considerato assolutamente incedibile.