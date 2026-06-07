Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francesco Pio Esposito ha parlato così dopo la vittoria dell'Italia contro la Grecia

Matteo Pifferi Redattore 7 giugno - 23:27

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francesco Pio Esposito ha parlato così dopo la vittoria dell'Italia contro la Grecia:

"5 gol in 9 partite? Dopo la delusione di Zenica, era importantissimo per me riapprocciare bene con la maglia azzurra, sono contento di essere riuscito ad aiutare i miei compagni in queste due partite"

Un messaggio per i più giovani che hanno debuttato

"Spero di sì, ho cercato di essere semplicemente me stesso nel lavoro quotidiano, ho cercato di aiutare i miei compagni. Baldini mi ha lasciato bellissime cose dal punto di vista umano in questi 10 giorni, ho imparato tante cose molto bene, lo ringrazio per questo"

Hai sentito Calhanoglu? Ci sono voci sul Fenerbahce

"Vi prego di farmi domande sulla partita, in questi giorni ho pensato e guardato solo quello"

Qualche compagno più giovane ti ha detto qualcosa di speciale?

"L'esultanza tutti insieme negli spogliatoi è stata la cosa più bella, gli abbracci con tutti"

Puoi diventare il nuovo Luca Toni? Ti ci rivedi?

"Ho visto tantissimi video dei suoi gol, è stata fonte di ispirazione per me. E' un onore essere accostato a Toni, riuscire a fare una carriera come la sua sarebbe tanta roba, piano con i paragoni perché è ancora lunga"

Che messaggio manda alla Nazionale e al nuovo CT?

"Abbiamo pensato a fare il nostro, a pensare di fare due partite serie, sono contento i frutti del lavoro di questi 10 giorni abbiano portato due vittorie"