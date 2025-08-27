Come vi abbiamo riportato, si è fermata la trattativa tra Inter e Santos per il trasferimento di Tomas Palacios, non convinto dalla destinazione brasiliana e dalla prospettiva di tornare a giocare in Sudamerica.
Ora, a pochi giorni dalla fine della sessione estiva di mercato, si cerca una nuova soluzione per il giovane difensore argentino, arrivano la scorsa stagione in nerazzurro e incapace, fin qui, di lasciare il segno.
Secondo quanto riferisce UOL Esporte, il calciatore avrebbe ricevuto un'offerta da un club italiano. Situazione in evoluzione.
