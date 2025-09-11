Nelle scorse settimane i dirigenti nerazzurri si sono mossi per sondare il terreno con l'entourage dell'attaccante

Gianni Pampinella Redattore 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 09:46)

L’Inter osserva la situazione di Dusan Vlahovic e valuta. Come sottolinea Tuttosport, nelle scorse settimane i dirigenti nerazzurri si sono mossi per sondare il terreno con il suo entourage. Una missione esplorativa, per comprendere se ci siano gli estremi per un eventuale passaggio in nerazzurro nella prossima stagione.

"Il profilo, del resto, rispetta in pieno i parametri di Oaktree (a gennaio compirà 26 anni). Sarebbe l’ennesima “Marottata”. Un profilo rubato alla concorrenza - sulla falsariga di quanto accaduto con Thuram (promesso sposo dei rossoneri due estati fa), Calhanoglu e Mkhitaryan - a parametro zero. Nulla di avviato, ma una semplice idea che potrebbe prendere forma nei prossimi mesi. Tanti - e forse troppi - i nodi da sciogliere. Non tanto per ciò che concerne l’ingaggio del serbo - in estate Dusan si era detto disposto ad accettare i 6 milioni annuali proposti dal Milan - quanto più per i bonus alla firma, che si aggireranno (Inter o non Inter) sui 10 milioni".

"I nerazzurri, poi, hanno scelto di investire 23 milioni per il cartellino di Bonny, confidando - allo stesso tempo - nell’exploit del gioiello di casa, Pio Esposito. Al momento, dunque, l’unico scenario che potrebbe accendere concretamente la pista per Dusan riguarda l’eventuale uscita di Marcus Thuram, su cui pende una clausola da 85 milioni di euro. Cifra tutt’altro che proibitiva, se si considerano le cifre monstre che i big club di Premier League (senza dimenticare il Psg di Luis Enrique) sono soliti spendere nel mercato estivo per i centravanti... Insomma, se ne riparlerà più avanti, ma è innegabile che questa gara per Dusan avrà un sapore speciale".

