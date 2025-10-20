Tutto su Dusan Vlahovic, in scadenza al 30 giugno 2026 con la Juventus: così Fabrizio Romano ha parlato dell’attaccante

Tutto su Dusan Vlahovic , in scadenza al 30 giugno 2026 con la Juventus. Così Fabrizio Romano ha parlato dell’attaccante a ‘La Trattativa’ su TIM Podcast.

“Vlahovic ha mantenuto un silenzio davvero totale. Mi aspettavo una sorpresa negli ultimi giorni, magari legata all’estero magari al Milan, invece nulla.