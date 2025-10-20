Tutto su Dusan Vlahovic, in scadenza al 30 giugno 2026 con la Juventus. Così Fabrizio Romano ha parlato dell’attaccante a ‘La Trattativa’ su TIM Podcast.
Tutto su Dusan Vlahovic, in scadenza al 30 giugno 2026 con la Juventus: così Fabrizio Romano ha parlato dell’attaccante
“Vlahovic ha mantenuto un silenzio davvero totale. Mi aspettavo una sorpresa negli ultimi giorni, magari legata all’estero magari al Milan, invece nulla.
La Juve non ha ricevuto offerte se non dalla Turchia. Credo che alla fine si separeranno Vlahovic e la Juve e andrà via a zero”, ha detto Romano.
