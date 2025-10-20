FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Vlahovic via a zero! In Italia mi aspettavo sorpresa legata a questo club”

calciomercato

Romano: “Vlahovic via a zero! In Italia mi aspettavo sorpresa legata a questo club”

Romano: “Vlahovic via a zero! In Italia mi aspettavo sorpresa legata a questo club” - immagine 1
Tutto su Dusan Vlahovic, in scadenza al 30 giugno 2026 con la Juventus: così Fabrizio Romano ha parlato dell’attaccante
Alessandro Cosattini Redattore 

Romano: “Vlahovic via a zero! In Italia mi aspettavo sorpresa legata a questo club”- immagine 2
Getty Images

Tutto su Dusan Vlahovic, in scadenza al 30 giugno 2026 con la Juventus. Così Fabrizio Romano ha parlato dell’attaccante a ‘La Trattativa’ su TIM Podcast.

Romano: “Vlahovic via a zero! In Italia mi aspettavo sorpresa legata a questo club”- immagine 3
Getty Images

“Vlahovic ha mantenuto un silenzio davvero totale. Mi aspettavo una sorpresa negli ultimi giorni, magari legata all’estero magari al Milan, invece nulla.

Romano: “Vlahovic via a zero! In Italia mi aspettavo sorpresa legata a questo club”- immagine 4
Getty Images

La Juve non ha ricevuto offerte se non dalla Turchia. Credo che alla fine si separeranno Vlahovic e la Juve e andrà via a zero”, ha detto Romano.

Leggi anche
Romano: “Perché l’Atalanta si è rifiutata di fare prezzo all’Inter per...
Romano svela: “Pavard ha rinunciato a più di un milione per l’OM! Via dall’Inter perché…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA